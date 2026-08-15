«Хотів би побачити, як Усик зробить це»: Тедді Атлас порівняв українця з Мухаммедом Алі та Джо Луїсом

Відомий експерт боксу Тедді Атлас заявив, що триразовий абсолютний чемпіон Олександр Усик (25-0, 16 КО) зараз перебуває в ідеальній позиції, щоб завершити кар'єру на власних умовах.

«Я хочу лише одного: щоб Усик зробив те, що вдавалося далеко не кожному великому бійцю, — пішов у захід сонця, перебуваючи на піку. Пішов цілим і неушкодженим, здоровим і з тією спадщиною, яку ми заслуговуємо пам’ятати.

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Великий Джо Луїс не зміг цього зробити. Великий Мухаммед Алі також не зміг. Я хотів би побачити, як Усик зробить це. Не мені вирішувати, коли йому час зупинитися. Це має вирішити сам Усик. Але мені здається, що він починає робити свій вибір", — цитує Атласа Boxing News.

Зазначимо, Олександр Усик має 25 перемог у 25 боях, з яких 16 здобув нокаутом.

Нагадаємо, 23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до закінчення 11-го раунду та захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі. Українець пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.

Повідомлялось, що Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри. Одним із найімовірніших наступних суперників Усика є Деонтей Вайлдер.

Також ми писали, що колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик знову розпочав тренування.