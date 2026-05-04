Усик може провести бій із непереможеним боксером, який ставав чемпіоном у трьох дивізіонах

Як повідомляє авторитетний інсайдер журналу The Ring Майк Коппінджер на своїй сторінці в соціальній мережі Х, український боксер може вийти в ринг з американцем мексиканського походження Давидом Бенавідесом.

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Голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх хоче організувати бій за звання чемпіона світу у важкій вазі між Усиком і Бенавідесом. Поєдинок може відбутися 2027 року.

Минулого року Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюту, відмовившись від титулу WBO.

23 травня в Гізі (Єгипет) відбудеться бій Усик — Верховен. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

Минулими вихідними Бенавідес нокаутував Раміреса в шостому раунді і став чемпіоном WBA і WBO у важкій вазі. Для Давида це чемпіонство в третьому дивізіоні - до цього він завойовував титули в другій середній і напівважкій вазі.