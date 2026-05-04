Усик може провести бій із непереможеним боксером, який ставав чемпіоном у трьох дивізіонах
Олександр Усик може вийти в ринг із Давидом Бенавідесом (Фото: Instagram)
Чемпіон WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24−0, 15 КО) дізнався потенційного суперника.
Як повідомляє авторитетний інсайдер журналу The Ring Майк Коппінджер на своїй сторінці в соціальній мережі Х, український боксер може вийти в ринг з американцем мексиканського походження Давидом Бенавідесом.
Голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх хоче організувати бій за звання чемпіона світу у важкій вазі між Усиком і Бенавідесом. Поєдинок може відбутися 2027 року.
Минулого року Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюту, відмовившись від титулу WBO.
23 травня в Гізі (Єгипет) відбудеться бій Усик — Верховен. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.
Минулими вихідними Бенавідес нокаутував Раміреса в шостому раунді і став чемпіоном WBA і WBO у важкій вазі. Для Давида це чемпіонство в третьому дивізіоні - до цього він завойовував титули в другій середній і напівважкій вазі.