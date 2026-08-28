«Можна програти одним ударом». Промоутер закликав Усика відмовитися від бою з Бронзовим бомбардувальником

Красюк вважає, що українцеві загрожує велика небезпека, якщо він погодиться на поєдинок з американцем.

«Я не думаю, що він битиметься з Вайлдером. По-друге, якщо він таки битиметься з Вайлдером, я вважаю, що це буде небезпечний бій для Усика. Навіть небезпечніший, ніж проти Ріко. І я скажу вам чому. Чи є в Усика мотивація? Гроші? У цьому бою немає грошей.

Реклама

А якщо платитиме Zuffa? Zuffa — це бізнесмени. Вони не люди зі світу боксу. Вони роблять бізнес. Вони займаються корпоративним бізнесом. Тому що менше вони платять, то більше заробляють. Це вигідно їхнім акціонерам. Тому вони не ставляться до цього так, як ми звикли. Чи платили б вони так, як це робив Його Високоповажність у минулому? Не думаю. Отже, на кону не будуть значні чи надзвичайні суми".

Промоутер закликав Усика відмовитися від бою з Бронзовим бомбардувальником, адже йому є що втрачати.

«У Усика є що втрачати. У Вайлдера нічого втрачати. У Вайлдера є удар. Дивний удар, що вилітає ніби з кишені — його навіть не бачиш. Пам’ятаєш, у трьох боях Тайсон Ф’юрі страждав від цих неймовірно швидких ударів».

Хоча він і бронзовий призер серед аматорів, у нього немає й близько того, що є в Усика. Але чи є шанс програти від одного-єдиного удару? Так. Такого шансу не було, коли він бився з Ф’юрі. Коли він бився з Ей Джеєм — можливо, був. Коли бився з Дюбуа — не такий вже й великий. Але в бою з цим хлопцем можна програти в одну мить.

Навіщо ти ризикуєш заради цього? До чого ти прагнеш? Як ти виправдаєш такий ризик заради 3−5 мільйонів доларів? Якщо для тебе ці гроші варті такого ризику — тоді гаразд. Але його спадщина вже ніколи не буде такою, як раніше. Тому йому варто двічі подумати", — сказав Красюк у коментарі Boxing King Media.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаєла, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.

Реклама:

Одним із найімовірніших наступних суперників українця є Деонтей Вайлдер. Раніше Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри та пояснив, чому хоче провести бій з американцем.