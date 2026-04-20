«Усик може зробити заяву». У Великій Британії запропонували Олександру звільнити пояси

Британець припустив, що чемпіон WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) може звільнити чемпіонські титули в будь-який момент. З цієї причини він має бути готовим до того, що стане одним із кандидатів на титульний бій.

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«Усик може просто зараз зробити заяву і просто звільнити всі пояси. Тоді всі почнуть говорити: хто стане наступним чемпіоном, які бої ми хочемо побачити за ці вакантні титули?

Я просто радий, що вже поруч із цим рівнем. Я в грі", — сказав Річард для talkSPORT.

Минулого року 39-річний Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюту, відмовившись від титулу WBO, яким тепер володіє британець Фабіо Вордлі.

23 травня в Гізі (Єгипет) заплановано бій Усика проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

Раніше колишній чемпіон світу Тоні Беллью сказав, скільки хвилин протримається Верховен у поєдинку з Усиком.