«Забудьте про Вайлдера». Британський боксер назвав ідеального суперника для прощального бою Усика

Британський боксер надважкої ваги вважає, що суперником Усика має стати Тайсон Ф’юрі або Джон Джонс.

«Ф'юрі? Якщо говорити саме про боксерів, то так. Але мені здається, що зараз ми перебуваємо на такому етапі розвитку єдиноборств, коли не так важливо, представником якого виду спорту ти є. Якщо ти суперзірка, то можеш вийти на боксерський ринг і битися з одним із найкращих боксерів покоління (P4P).

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Якщо це не Тайсон Ф’юрі чи інший боксер такого рівня, гадаю, варто розглянути американських зірок — наприклад, Джона Джонса з UFC. Він дуже популярний в Америці. Не думаю, що йдеться виключно про бокс. Такі кросовер-поєдинки нікуди не зникнуть, подобається це комусь чи ні. І коли мова заходить про бій Усика на стадіоні в Америці, це ім'я спадає на думку першим".

Фрейзер Кларк висловився щодо можливого поєдинку Усика з Деонтеєм Вайлдером.

«Чи потрібен цей бій? Ні. Чесно кажучи, мене це не цікавить. Раніше я дуже хотів побачити цей поєдинок, але відтоді минуло чимало часу. Ми бачили бій Вайлдера з Чісорою. Просто зараз вони для мене не на одному рівні. Я навіть не знаю, які амбіції має Деонтей Вайлдер у цьому виді спорту. І чи захотів би він тепер битися з Олександром Усиком у прощальному поєдинку після того, як втратив усі титули?», — сказав Кларк для talkSPORT Boxing.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Повідомлялося, що Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.