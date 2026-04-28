«Здатний перемогти будь-кого». Легенда боксу назвав боксера, який може завдати Усику першої поразки

Легенда боксу не вірить, що українець вийде в ринг з Ітаумою. Хамед додав, що Мозес є тим боксером, який може завдати Усику першої поразки на професійному рівні.

«Чи переможе Ітаума Усика просто зараз? Поки у нього не вистачає досвіду, але якщо ви натиснете на мене, то я все одно скажу, що Мозес здатний перемогти будь-кого.

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Навіщо Усику битися з Ітаумою? У цьому немає жодного сенсу. Тому я знаю, що їхній бій не відбудеться. Але чи вірю я, що Мозес впорається з усіма іншими? Бог ти мій.

Знаєте, чому я люблю цього хлопця? Коли ми зустрілися в Саудівській Аравії, він сказав мені, що я його улюблений боєць", — сказав Хамед talkSPORT Boxing.

Нагадаємо, наприкінці березня Ітаума нокаутував американця Джермейна Франкліна. Мозес відправив суперника в нокаут у п’ятому раунді, здобувши свою 14-ту перемогу на професійному рівні.

39-річний Усик раніше в інтерв'ю говорив, що не хоче битися з Ітаумою. Українець пояснив своє рішення тим, що не бажає зламати кар'єру молодому боксеру.

Усик востаннє боксував у липні 2025 року: нокаутував британця Даніеля Дюбуа і вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. 23 травня українець проведе поєдинок у Єгипті проти кікбоксера Ріко Верховена.