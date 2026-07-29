Український боксер розповів, що його команда веде переговори щодо його поєдинку.

«У мене небагато інформації, але зараз команда працює над моїм наступним боєм. Якщо я не отримаю гарної пропозиції, то почекаю».

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Усик заявив, що не завершує кар'єру, адже залежний від спорту і хоче створити ще вагомішу спадщину.

«Я тренуюся. Я дисциплінований. Дисципліна — це моє життя. Так, я теж відпочиваю. Іноді після молитви я лежу і можу п’ять годин просто спати чи читати. Але часом я йду на кухню, їм фрукти, морозиво.

Зараз справа не в роботі й не в грошах. Справа лише в спадщині та боях. Спорт — це проблема, бо він як наркотик, як залежність. Я розумію, що в мене є щонайбільше два роки на спорт найвищого рівня. Потім я зможу займатися спортом лише для себе. Ми всі це розуміємо.

Іноді замислюєшся: а може, не варто завершувати кар'єру? Може, варто й далі займатися спортом і проводити професійні бої? Але я хочу після завершення професійної кар'єри жити повноцінним життям, а не мати проблем зі здоров’ям.

У мене є гроші, є можливості. Але в мене є команда: ти тренуєшся, їдеш до тренувального табору, на бої, подорожуєш. Це життя, ти не можеш просто зупинитися. До цього йдеш крок за кроком", — сказав Усик в інтерв'ю Boxing King Media.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Зазначимо, що Олександр Усик назвав легендарного бійця, з яким не битиметься.