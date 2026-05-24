Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном

Українець захистив звання чемпіона світу за версіями WBA, WBC, IBF , нокаутувавши голландця в 11-му раунді.

Після бою голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх запропонував Усику бійця для наступного поєдинку.

Аль аш-Шейх заявив: «Ми хочемо побачити бій Усика з Кабайєлом. І реванш із Верховеном».

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Усик відповів: «Туркі, якщо ти збираєшся організувати це, я готовий!».

33-річний Агіт Кабайєл — непереможений німецький боксер. Чинний тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі. На професійному рингу провів 27 боїв і всі виграв, 19 перемог нокаутом.

Нагадаємо, що в Єгипті Усик у дуже важкому поєдинку переміг Ріко Верховена. Голландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом.

До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия.