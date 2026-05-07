«Йому було дуже некомфортно». Британський суперважковаговик назвав найважчі бої в кар'єрі Усика

Британець згадав бої українця з Дереком Чісорою та Майрісом Брієдісом. Ріакпоре вважає, що Чісора мав здобути перемогу тоді, але судді вирішили інакше.

«Найважчі бої, в яких брав участь Усик, були з Чісорою і Маїрісом Брієдісом. Це були найважчі бої. Особисто я дивився бій і сказав, що Чісора переміг. Клянуся, я сказав, що Чісора виграв той бій. Йому було дуже некомфортно в тому бою. Дуже некомфортно. Послухайте інтерв'ю після цього бою.

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Він почав говорити, що не тренувався, що в нього була травма. Він почав говорити все це. Я ніколи раніше не бачив, щоб Усик так говорив, тому що він знав, що не виглядав добре. Але як Чісора з ним бився? Він не дав йому часу дихати. Чи може Фабіо це зробити? Ні", — наводить слова Ріакпоре The Sun Sport.

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У 2020 році Усик переміг Чісору одноголосним рішенням суддів (117:112 та двічі 115:113). Поєдинок із Брієдісом відбувся 2018 року, тоді Олександр переміг латвійця рішенням більшості суддів (114:114, 115:113, 115:113).

Минулого року Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюту, відмовившись від титулу WBO.

Раніше повідомлялося, що 23 травня в Гізі (Єгипет) відбудеться бій Усик — Верховен. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Усик і Верховен провели першу битву поглядів.