«Рішенням суддів». Усик сказав, як би завершився його бій проти Мухаммеда Алі

За словами колишнього абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, поєдинком його мрії була б зустріч із легендарним Мухаммедом Алі. Цікаво, що Усик зізнався, що не зміг би вийти переможцем із цієї дуелі, повідомляє FightHype.

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«Яким є бій моєї мрії? Проти Мохаммеда Алі. Це був би важкий бій. 12, можливо, навіть 15 раундів, але я б не виграв. Мохаммед Алі переміг би. Так. Роздільним рішенням», — сказав Усик.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Повідомлялося, що Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.

Зазначимо, що українець розповів, чим займатиметься після завершення кар'єри.

Також українець назвав двох можливих суперників для свого прощального поєдинку — його вибір припав на британця Тайсона Ф’юрі, якого він уже двічі перемагав, та американця Деонтея Вайлдера.