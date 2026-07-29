«Ти не знаєш, чого чекати». Усик розповів, хто з британських суперників дав йому найскладніший бій

Колишній чемпіон світу Олександр Усик заявив, що Тайсон Ф'юрі був для нього найскладнішим серед усіх британських суперників.

Українець згадав свої бої проти боксерів із Великої Британії.

«Я дуже ціную всіх своїх британських суперників, адже після бою з моїм другом Тоні Беллью моя спортивна кар'єра пішла вгору. Потім були Дерек Чісора, два бої з Джошуа, далі — перший поєдинок із Дюбуа, згодом — два бої з Тайсоном Ф’юрі та реванш із Дюбуа. Неймовірно.

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Багато британських фанатів казали мені: «Брате, ти крутий. Я вболіваю за Тайсона, Ей Джея, Чісору, Беллью, але ти молодець. Моя повага». Це неймовірно".

Усик сказав, що найскладнішим був перший бій проти Тайсона Ф’юрі.

«Я думаю, що найскладнішим був перший бій проти Тайсона Ф’юрі. Він — шалене „Жадібне пузо“. Ти не знаєш, чого чекати від Тайсона Ф’юрі. „Жадібне пузо“, як справи?», — сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу All Out Fighting.

Перший бій Усика з Ф’юрі відбувся в травні 2024 року і завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Повідомлялося, що Олександр назвав легендарного бійця, з яким не битиметься.