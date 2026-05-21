«Шевченко і Хабіб»: Усик назвав найкращих спортсменів світу — відео

21 травня, 04:28
Олександр Усик (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Олександр Усик (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Український боксер заявив, що вважає росіянина Хабіба Нурмагомедова найкращим бійцем ММА.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик взяв участь у бліц-опитуванні, де назвав найвидатніших спортсменів в історії різних видів спорту.

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— Футбол?

— Кріштіану Роналду, Пеле, Андрій Шевченко.

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— Можна вибрати тільки одного.

— Андрій Шевченко.

— Баскетбол?

— Мені подобаються три хлопці: Майкл Джордан, Скотті Піппен і Денніс Родман. Мені подобається Родман. Божевільний мужик. Але скажу — Джордан.

— Бокс?

— Мохаммед Алі.

— Теніс?

— Джокович.

— ММА?

— Хабіб [Нурмагомедов].

— Кікбоксинг?

— Ернесто Хост.

https://twitter.com/Home_of_Fight/status/2057141184632381685

23 травня в Гізі Олександр Усик проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена. На кону стоятиме титул WBC. Раніше ми писали, хто в Україні покаже бій Усик — Верховен.

Також WBA офіційно дозволила Усику провести захист титулу в бою з Верховеном, тоді як пояс не стоятиме на кону для нідерландця.

Водночас IBF дозволила Усику провести несанкціонований бій із Верховеном. Титул IBF, яким володіє Усик, буде зроблено вакантним, якщо український боксер програє Верховену.

Раніше ми писали, що переможець поєдинку Усик — Верховен отримає ексклюзивний чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC. Ювелірна прикраса інкрустована смарагдами і діамантами загальною вагою в 18,9 карата. Орієнтовна вартість такого ексклюзивного витвору мистецтва становить близько 40 тисяч доларів.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Олександр Усик Хабіб Нурмагомедов Андрій Шевченко

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