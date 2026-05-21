Чемпіон світу з боксу Олександр Усик взяв участь у бліц-опитуванні, де назвав найвидатніших спортсменів в історії різних видів спорту.

— Футбол?

— Кріштіану Роналду, Пеле, Андрій Шевченко.

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— Можна вибрати тільки одного.

— Андрій Шевченко.

— Баскетбол?

— Мені подобаються три хлопці: Майкл Джордан, Скотті Піппен і Денніс Родман. Мені подобається Родман. Божевільний мужик. Але скажу — Джордан.

— Бокс?

— Мохаммед Алі.

— Теніс?

— Джокович.

— ММА?

— Хабіб [Нурмагомедов].

— Кікбоксинг?

— Ернесто Хост.

23 травня в Гізі Олександр Усик проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена. На кону стоятиме титул WBC. Раніше ми писали, хто в Україні покаже бій Усик — Верховен.

Також WBA офіційно дозволила Усику провести захист титулу в бою з Верховеном, тоді як пояс не стоятиме на кону для нідерландця.

Водночас IBF дозволила Усику провести несанкціонований бій із Верховеном. Титул IBF, яким володіє Усик, буде зроблено вакантним, якщо український боксер програє Верховену.

Раніше ми писали, що переможець поєдинку Усик — Верховен отримає ексклюзивний чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC. Ювелірна прикраса інкрустована смарагдами і діамантами загальною вагою в 18,9 карата. Орієнтовна вартість такого ексклюзивного витвору мистецтва становить близько 40 тисяч доларів.