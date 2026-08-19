Усик назвав п’ятірку найкращих боксерів світу

У списку колишнього абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика представлені бійці з різних вагових категорій.

В ефірі Jus Due Boxing Усика попросили назвати п’ятірку найкращих боксерів сучасності. У своєму рейтингу українець згадав Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа, яких протягом своєї кар'єри перемагав двічі.

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«Це Теренс Кроуфорд, Шакур Стівенсон, Сауль Альварес, Ентоні Джошуа і Тайсон Ф’юрі», — сказав Усик.

Нагадаємо, що 23 травня в єгипетській Гізі Усік провів бій з кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до закінчення 11-го раунду та захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

Нещодавно Верховен зізнався, що довгий час не міг змусити себе переглянути той поєдинок.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі. Українець пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.

Повідомлялося, що Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри.

Одним із найімовірніших наступних суперників Усика є Деонтей Вайлдер.

Українець пояснив, чому хоче провести бій із Вайлдером.

Раніше ми писали, що Олександр Усик відновив тренування після тривалої паузи.