Олександр Усик назвав п’ять найкращих боксерів сучасності — відео

Чемпіон WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) вибрав найкращих боксерів у світі.

Українець в інтерв'ю DAZN Boxing назвав п’ятьох спортсменів — себе до списку не включив.

Усик заніс до свого рейтингу Теренса Кроуфорда, який завершив кар'єру в грудні минулого року, колишнього абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Сауля Альвареса, володаря пояса WBO в першій напівсередній вазі Шакура Стівенсона та двох колишніх чемпіонів у надважкій вазі Ентоні Джошуа і Тайсона Ф’юрі.

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«Теренс Кроуфорд, Канело, Шакур, Ентоні Джошуа, Жадібне Пузо (прим. — Тайсон Ф’юрі)», — сказав Усик.

Свій наступний бій українець проведе 23 травня в Єгипті, суперником стане легенда кікбоксингу Ріко Верховен із Нідерландів. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Також переможець поєдинку отримає спеціальний пояс «Король Нілу».

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Минулого року Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюту, відмовившись від титулу WBO.

Раніше Усик і Верховен провели першу битву поглядів.