«Він неймовірний боєць». Усик назвав трійку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) назвав свою трійку найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Український боксер включив Теренса Кроуфорда, Сауля Альвареса та Шакура Стівенсона до списку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

«Кроуфорд, Канело… Шакур Стівенсон».

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Усик високо оцінив Стівенсона і закликав його бути динамічним у рингу, щоб виконувати більше комбінацій.

«Мені подобається стиль Шакура, але я хочу, щоб він був динамічнішим і використовував більше різноманітних комбінацій. Він неймовірний боєць».

Олександр відповів на запитання, хто сильніший: Шакур Стівенсон, Девін Гейні чи Джервонта Девіс.

«Шакур», — сказав українець в інтерв'ю для FightHype.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі. Повідомлялося, що Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.

Зазначимо, що українець назвав двох можливих суперників для прощального поєдинку.

Нагадаємо, що Усик розповів, чим займатиметься після завершення кар'єри.