«Це неможливо». Усик назвав легендарного бійця, з яким не битиметься

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) не вийде на ринг проти ексчемпіона UFC у важкій вазі Джона Джонса.

Українець прокоментував слова легендарного бійця про те, що той не збирається проводити боксерський бій з Усиком.

«Я думаю, що це неможливо. Я не буду про це говорити. Це інший вид спорту, це інша ситуація», — наводить слова Усика All Out Fighting.

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Варто зазначити, що директор команди Усика Сергій Лапін розповідав інсайдеру The Ring Майку Коппінджеру, що Олександр розглядає можливість проведення боїв проти Деонтея Вайлдера та Джонса.

Нагадаємо, що у 2011 році Джон Джонс став наймолодшим чемпіоном в історії UFC, здобувши титул у напівважкій вазі. Він утримує низку рекордів у цій ваговій категорії, зокрема за кількістю захистів титулу (15), перемог (20) та найдовшою серією перемог (13).

Американець також є одним із дев’яти бійців в історії UFC, які ставали чемпіонами у двох вагових категоріях; Джонс ділить п’яте місце за кількістю перемог в історії організації (22). Його єдина поразка сталася у 2009 році через суперечливу дискваліфікацію в бою з Меттом Геміллом.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Усик заявив, що не завершує кар'єру і готується щонайменше до одного великого поєдинку.