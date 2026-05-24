«Я цього не розумію». Ріко Верховен розлютився на рефері після поразки від Усика

Олександр Усик переміг у титульному поєдинку, проте бій був дуже рівним. Після десятого раунду двоє суддів давали нічию, у ще одного мінімально вигравав Верховен.

Розв’язка настала в 11-му раунді. Усик пішов уперед і потужним ударом ледь не викинув суперника за канати. Верховен піднявся, однак одразу пішов у захист і став багато пропускати. Рефері зупинив поєдинок перед самим гонгом. Це й розлютило Верховена.

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«Я не розумію цієї зупинки. Я впевнений, що вона була рання. І рефері знав, що раунд закінчується. Він бачив, що я захищався. Але вирішив зупинити поєдинок… Я хочу реванш. Я бажаю цього. Це був грандіозний бій. Я сподіваюся, що це станеться. Що я відчув? Це було дуже прикро. Я був такий близький. Я закрився в захист. Але мені не дали завершити розпочате», — сказав Ріко після бою.

Раніше ми розповідали, як Усик прокоментував нокаут у бою проти Верховена.