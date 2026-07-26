«Забирайся, жадібне пузо»: Усик емоційно звернувся до Ф’юрі та заявив, що Джошуа його нокаутує

Український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО) високо оцінив Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) після його перемоги над албанцем Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО) та зробив прогноз на майбутній бій британця проти Тайсона Ф’юрі.

Джошуа здобув перемогу над Пренгою в другому раунді, хоча початок поєдинку для нього склався невдало. Британець двічі побував у нокдауні в першому раунді, але зумів перехопити ініціативу та нокаутувати суперника.

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«Ентоні Джошуа — наступний абсолютний чемпіон. Перший раунд? Це бокс. Пропустив аперкот — це нокдаун. Ей Джей підвівся та переміг», — заявив Усик у коментарі talkSPORT.

Також український боксер висловився про майбутнє протистояння Джошуа з Тайсоном Ф’юрі та спрогнозував перемогу свого колишнього суперника.

«Тепер він казатиме: „Слабке підборіддя, бла-бла“. Забирайся, жадібне пузо. Ей Джей переможе. Нокаутує тебе», — сказав Усик.

Нагадаємо, наступний поєдинок Джошуа проведе проти Тайсона Ф’юрі, який напередодні переміг поляка Маріуша Ваха. Раніше Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на бій.

Точну дату та місце проведення бою поки не оголосили. За словами промоутера Едді Гірна, найімовірніше, він пройде у листопаді у Великій Британії.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик емоційно відреагував на перемогу Джошуа. Після вирішального нокауту українець підвівся зі свого місця, аплодував британцю, а після завершення бою привітав його теплими обіймами.