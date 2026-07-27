39-річний українець назвав головний недолік британця, відзначивши його стиль боксу.

«Вордлі, де його джеб? Тільки права, тільки права! Слухайте, бокс — це дві руки, а не одна. Але я знаю, що у Вордлі не було аматорських боїв.

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Це дуже важливо, адже це школа, розумієте? Це як початок, як учитися ходити чи читати. Коли я починав займатися боксом… діти постійно відпрацьовують джеб, бігають щодня. Повторення, повторення, повторення. Жодних нових речей", — сказав Усик для DAZN Boxing.

На початку травня цього року Даніель Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді, двічі побувавши в нокдауні — у першому та третьому раундах. Реванш має відбутися восени.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Повідомлялося, що Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.

Нагадаємо, українець відповів, чи стане наступний бій останнім у його кар'єрі.