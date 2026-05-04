Олександр Усик втратив позицію в рейтингу найкращих боксерів світу

4 травня, 22:08
Олександр Усик (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Олександр Усик (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) опустився в рейтингу найкращих боксерів світу за версією The Ring.

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Український боксер посів другу позицію в списку, пропустивши на перше місце японця Наоя Іноуе (33−0, 27 КО).

Представник Японії на минулих вихідних переміг співвітчизника Дзунто Накатані, захистивши звання абсолютного чемпіона світу в другій найлегшій вазі.

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Третю позицію в рейтингу посідає американець володар титулу WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25−0, 11 КО).

Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring:

  1. Наоя Іноуе
  2. Олександр Усик
  3. Шакур Стівенсон
  4. Джессі Родрігес
  5. Давид Бенавідес
  6. Дмитро Бівол
  7. Дзунто Накатані
  8. Девін Хейні
  9. Оскар Коллазо
  10. Емануель Наваррете
https://twitter.com/ringmagazine/status/2051371968562127133
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Раніше повідомлялося, що 23 травня в Гізі (Єгипет) відбудеться бій Усик — Верховен. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Минулого року Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO. Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

Також Усик і Верховен провели першу битву поглядів.

Крім цього Олександр заявив, що готовий провести третій бій із Тайсоном Ф’юрі.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик

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