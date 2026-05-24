«Усик виграв лише три раунди». Красюк назвав українця особливим після бою з Верховеном

Олександр Красюк, колишній промоутер чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25−0, 16 КО), відреагував на перемогу українця в бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Промоутер опублікував пост на своїй сторінці в Instagram, у якому розібрав підсумок поєдинку.

«Треба віддати належне Ріко — ми дійсно очікували, що він переможе. Але низка божевільних збігів у поєднанні з поганим плануванням витривалості на чемпіонські раунди зіграла з ним злий жарт.

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Однак я переконаний, що бокс отримав нового улюбленого героя.

Який лев. Яке серце. Яка харизма. Справжній майстер.

Факти:

— Усик програвав за очками до 11-го раунду. За моїми оцінками, він виграв лише три раунди.

— Судді біля рингу ледь могли повірити в те, що бачили, і все одно продовжували зараховувати програні раунди Усику.

— Рефері не почув гонг. Можна лише припустити, що гонг звучить інакше в пустелі.

— Ріко вичерпав сили і сильно постраждав. Можливо, рефері дійсно вчинив правильно, не дозволивши провести 12-й раунд.

— Усик переміг — без сумнівів. Він «поцілований» Богом", — написав Красюк.

Усик переміг технічним нокаутом за одну секунду до закінчення 11-го раунду.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Також Верховен подав офіційний протест на результат бою.

Нагадаємо, колишній тренер Майка Тайсона розкритикував зупинку бою Усик — Верховен.