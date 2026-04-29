«Ніяких відмовок». Олександр Усик звернувся до Джошуа після анонсу бою з Ф’юрі — фото

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC і IBF у суперважкій вазі Олександр Усик відреагував на анонс поєдинку Ентоні Джошуа і Тайсона Ф’юрі.

Український боксер підтримав британця, з яким зараз разом тренується.

Олександр опублікував пост на своїй сторінці в Х, в якому дав настанову для Джошуа.

«Ентоні, просто працюй, жодних відмовок», — написав Усик.

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Джошуа свій останній бій провів у грудні 2025-го, перемігши Джейка Пола нокаутом у шостому раунді. Ентоні взяв паузу після того, як потрапив у ДТП у Нігерії, в якій загинули два його тренери.

Свій наступний поєдинок Джошуа проведе проти албанського нокаутера Крістіана Пренгі 25 липня в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, що 11 квітня Ф’юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні. Після перемоги над Арсланбеком Махмудовим Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який спостерігав за поєдинком біля рингу. Джошуа відмовився виходити на ринг.

У команді Ентоні розкрили правду, чому не прийняли виклик від Ф’юрі. За словами промоутера Едді Гірна, Джошуа не став погоджуватися на бій, адже не були підписані контракти.

Ф’юрі заявив, що готовий піти з боксу, якщо наступним його суперником не стане Ентоні Джошуа.

Повідомлялося, що Джошуа і Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.