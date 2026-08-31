«Мозесе, це не кінець»: Усик звернувся до Ітауми після поразки від Хрговича

31 серпня, 14:40
Олександр Усик (Фото: Reuters/Paul Childs)

Олександр Усик (Фото: Reuters/Paul Childs)

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик прокоментував сенсаційну поразку Мозеса Ітауми від Філіпа Хрговича у бою за титул IBF.

Українець підтримав 21-річного британця, який уперше програв на професійному рівні й не зміг стати наймолодшим чемпіоном у надважкій вазі з часів Майка Тайсона.

Читайте також:
«Ми прагнули величі»: Ітаума записав перше відеозвернення після сенсаційної поразки від Хрговича — відео

«Бій Ітауми проти Хрговича — ще одне нагадування про те, наскільки непередбачуваним може бути бокс. Щойно ти виходиш у ринг, може трапитися що завгодно. Вітаю, Філіпе, з чудовою перемогою!

Реклама

Мозесе, це не кінець. Повертайся сильнішим і продовжуй рухатися вперед. Твій шлях тільки починається!" — написав Усик в X.

Ітаума вважався беззаперечним фаворитом у бою з Хрговичем. Упродовж поєдинку британець мав величезну перевагу і вигравав усі раунди за суддівськими записками. Проте він не розрахував свої сили. Мозес сподівався нокаутувати суперника в першій половині бою, навіть відправив його в нокдаун. Але Хргович вистояв і сам почав нарощувати перевагу.

У дев’ятому раунді Ітаумі просто забракло сил: він зупинився і почав пропускати багато ударів. Одночасно з жестом рефері на ринг полетів білий рушник від команди британця, якого винесли з рингу на ношах.

https://www.youtube.com/watch?v=bZiVL_7jnAU

Раніше промоутер Френк Воррен розкрив стан Ітауми, який одразу після бою поїхав до лікарні.

Також ми писали, що Ф’юрі висловився про поразку Ітауми та відповів, чи готовий побитися з Хрговичем.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Олександр Усик Мозес Ітаума Бокс Філіп Хргович

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies