«Мозесе, це не кінець»: Усик звернувся до Ітауми після поразки від Хрговича

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик прокоментував сенсаційну поразку Мозеса Ітауми від Філіпа Хрговича у бою за титул IBF.

Українець підтримав 21-річного британця, який уперше програв на професійному рівні й не зміг стати наймолодшим чемпіоном у надважкій вазі з часів Майка Тайсона.

«Бій Ітауми проти Хрговича — ще одне нагадування про те, наскільки непередбачуваним може бути бокс. Щойно ти виходиш у ринг, може трапитися що завгодно. Вітаю, Філіпе, з чудовою перемогою!

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Мозесе, це не кінець. Повертайся сильнішим і продовжуй рухатися вперед. Твій шлях тільки починається!" — написав Усик в X.

Ітаума вважався беззаперечним фаворитом у бою з Хрговичем. Упродовж поєдинку британець мав величезну перевагу і вигравав усі раунди за суддівськими записками. Проте він не розрахував свої сили. Мозес сподівався нокаутувати суперника в першій половині бою, навіть відправив його в нокдаун. Але Хргович вистояв і сам почав нарощувати перевагу.

У дев’ятому раунді Ітаумі просто забракло сил: він зупинився і почав пропускати багато ударів. Одночасно з жестом рефері на ринг полетів білий рушник від команди британця, якого винесли з рингу на ношах.

Раніше промоутер Френк Воррен розкрив стан Ітауми, який одразу після бою поїхав до лікарні.

Також ми писали, що Ф’юрі висловився про поразку Ітауми та відповів, чи готовий побитися з Хрговичем.