Усик може провести прощальний бій у Лас-Вегасі: названо ймовірну арену

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) близький до завершення кар'єри.

Як повідомив директор команди українця Сергій Лапін в інтерв'ю World Boxing News, Олександр може провести прощальний бій у США.

Наразі Лас-Вегас є основним варіантом для проведення прощального поєдинку Усика. Найімовірнішим місцем проведення є T-Mobile Arena.

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Зазначається, що переговори тривають і нічого не визначено остаточно.

Повідомлялося, що Усик хоче провести бій проти колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера (45−4-1, 43 КО). Планується, що поєдинок відбудеться в березні 2027 року в Сполучених Штатах.

40-річний Деонтей Вайлдер — колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі (2015−2020). Він переміг 10 суперників у боях за титул чемпіона світу. Має найдовшу серію перемог нокаутом від початку кар'єри — 32. Проте з останніх десяти поєдинків він виграв лише п’ять.

Нагадаємо, що 23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаєла, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.

Одним із найімовірніших наступних суперників українця є Деонтей Вайлдер. Раніше Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри та пояснив, чому хоче провести бій з американцем.