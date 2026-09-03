Усик може провести прощальний бій у Лас-Вегасі: названо ймовірну арену
Олександр Усик може провести бій із Деонтеєм Вайлдером (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)
Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) близький до завершення кар'єри.
Як повідомив директор команди українця Сергій Лапін в інтерв'ю World Boxing News, Олександр може провести прощальний бій у США.
Наразі Лас-Вегас є основним варіантом для проведення прощального поєдинку Усика. Найімовірнішим місцем проведення є T-Mobile Arena.
Зазначається, що переговори тривають і нічого не визначено остаточно.
Повідомлялося, що Усик хоче провести бій проти колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера (45−4-1, 43 КО). Планується, що поєдинок відбудеться в березні 2027 року в Сполучених Штатах.
40-річний Деонтей Вайлдер — колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі (2015−2020). Він переміг 10 суперників у боях за титул чемпіона світу. Має найдовшу серію перемог нокаутом від початку кар'єри — 32. Проте з останніх десяти поєдинків він виграв лише п’ять.
Нагадаємо, що 23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.
26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаєла, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.
Одним із найімовірніших наступних суперників українця є Деонтей Вайлдер. Раніше Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри та пояснив, чому хоче провести бій з американцем.