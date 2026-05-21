Усик назвав кількість боїв, яку проведе до завершення кар'єри

Чемпіон WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) заявив, що збирається провести ще три поєдинки до завершення кар'єри.

Український боксер розповів, що не збирається повертатися в бокс, коли остаточно оголосить про свій відхід.

«Три бої [включно з Верховеном] і кар'єра закінчена. Це не стовідсотково, але коли я скажу, що завершив кар'єру, я не повернуся».

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23 травня в Гізі Олександр Усик проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена. На кону стоятиме титул WBC. Раніше ми писали, хто в Україні покаже бій Усик — Верховен.

Також WBA офіційно дозволила Усику провести захист титулу в бою з Верховеном, тоді як пояс не стоятиме на кону для нідерландця.

Водночас IBF дозволила Усику провести несанкціонований бій із Верховеном. Титул IBF, яким володіє Усик, буде зроблено вакантним, якщо український боксер програє Верховену.

Повідомлялося, що переможець поєдинку Усик — Верховен отримає ексклюзивний чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC. Ювелірна прикраса інкрустована смарагдами і діамантами загальною вагою в 18,9 карата. Орієнтовна вартість такого ексклюзивного витвору мистецтва становить близько 40 тисяч доларів.

Нагадаємо, катмен Усика назвав головну небезпеку для українця в бою з Верховеном.