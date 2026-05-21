Усик назвав кількість боїв, яку проведе до завершення кар'єри

21 травня, 11:03
Олександр Усик незабаром завершить кар'єру (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Олександр Усик незабаром завершить кар'єру (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Чемпіон WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) заявив, що збирається провести ще три поєдинки до завершення кар'єри.

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Український боксер розповів, що не збирається повертатися в бокс, коли остаточно оголосить про свій відхід.

«Три бої [включно з Верховеном] і кар'єра закінчена. Це не стовідсотково, але коли я скажу, що завершив кар'єру, я не повернуся».

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https://twitter.com/Sourceofboxing/status/2057227898994508107

23 травня в Гізі Олександр Усик проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена. На кону стоятиме титул WBC. Раніше ми писали, хто в Україні покаже бій Усик — Верховен.

Також WBA офіційно дозволила Усику провести захист титулу в бою з Верховеном, тоді як пояс не стоятиме на кону для нідерландця.

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Водночас IBF дозволила Усику провести несанкціонований бій із Верховеном. Титул IBF, яким володіє Усик, буде зроблено вакантним, якщо український боксер програє Верховену.

Повідомлялося, що переможець поєдинку Усик — Верховен отримає ексклюзивний чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC. Ювелірна прикраса інкрустована смарагдами і діамантами загальною вагою в 18,9 карата. Орієнтовна вартість такого ексклюзивного витвору мистецтва становить близько 40 тисяч доларів.

Нагадаємо, катмен Усика назвав головну небезпеку для українця в бою з Верховеном.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик

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