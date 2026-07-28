«Нинішній Джошуа кращий». Усик розповів, що змінилося в британцеві

Український боксер відзначив працьовитість британця та наполегливість під час тренувань.

«Мені це подобається, адже Ей-Джей дуже наполегливо працює, знаєте. Щодня, коли я приходжу на тренування, Джошуа залишається там ще щонайменше на 30 хвилин».

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Ентоні змінюється щодня, на кожному тренуванні. Знаєте, ми, наприклад, працюємо в понеділок і вівторок, а наступного тижня на такому ж тренуванні Ей-Джей робить те саме, бо пам’ятає, що ми робили минулого тижня. Ми обговорюємо тренування: що зручно, а що ні, що добре, а що погано. Але це просто неймовірно".

Усик вважає, що Джошуа став кращим після того, як вони провели свої бої.

«Сьогоднішній Ей Джей — кращий. Так, я думаю, Ей Джей став кращим, бо він працює не лише над фізичними кондиціями, а й ось тут (вказує на голову) — тут теж».

Олександр розповів, як проводить тренування британець.

«Ми іноді виконуємо різну роботу. Застосовуємо різні підходи. Ми будуємо програму, наприклад, під конкретного суперника: якщо в нього швидка передня рука або в тебе проблеми з джебом, ми будуємо роботу саме під твій джеб. Програма виглядає так: ти виконуєш це протягом тижня, двох, трьох… Виходить добре? Гаразд, чи змінюємо ми щось? Якщо потрібен час — продовжуємо працювати над цим. Якщо ситуація покращилася — тоді змінюємо», — сказав Усик в інтерв'ю DAZN Boxing.

36-річний Ентоні переміг Крістіана Пренгу нокаутом у другому раунді після того, як двічі побував у нокдауні в першому.

Наступний поєдинок Джошуа проведе проти Тайсона Ф’юрі, який напередодні переміг поляка Маріуша Ваха. Раніше Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на бій.

Точну дату та місце проведення бою поки що не оголошено. За словами промоутера Едді Гірна, найімовірніше, він відбудеться в листопаді у Великій Британії.