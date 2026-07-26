«Особливий хлопець»: Олександр Усик розхвалив нову зірку світового боксу

Український боксер вважає, що 21-річний британець, якому пророкують велике майбутнє, гідно підготується до найсерйознішого виклику у своїй кар'єрі.

«Це не те щоб великий тест [для Ітауми], але це тест. Знаєте, на мою думку, Ітаума — особливий хлопець, бо він дуже розслаблений перед боєм і після бою: жодного трештоку, тільки тренування, тренування.

Реклама

Ми чули, що його команда постійно працює над його розвитком. Це майбутнє, бо він молодий хлопець — 20 чи 21 рік. Подивимось", — сказав Усик в інтерв'ю DAZN Boxing.

Бій між Ітаумою та Хрговичем відбудеться 29 серпня у Лондоні.

Ітаума (14−0, 12 КО), якого часто порівнюють з молодим Майком Тайсоном, востаннє виходив у ринг у березні цього року. Британець переміг Джермейна Франкліна технічним нокаутом у п’ятому раунді.

Нещодавно Міжнародна боксерська федерація (IBF) санкціонувала поєдинок за вакантний титул чемпіона світу у надважкій вазі. У бою за пояс, який звільнив Усик, мають зійтися Ітаума та кубинець Френк Санчес. Дату бою ще не визначено.

Раніше Дерек Чісора назвав боксера, який стане справжнім головним болем для всіх.