«Особливий хлопець»: Олександр Усик розхвалив нову зірку світового боксу

26 липня, 16:22
Олександр Усик високо оцінив Мозеса Ітауму (Фото: Reuters/Paul Childs)

Олександр Усик високо оцінив Мозеса Ітауму (Фото: Reuters/Paul Childs)

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик поділився думками щодо поєдинку Мозеса Ітауми з Філіпом Хрговичем.

Читайте також:
«Забирайся, жадібне пузо»: Усик емоційно звернувся до Ф’юрі та заявив, що Джошуа його нокаутує

Український боксер вважає, що 21-річний британець, якому пророкують велике майбутнє, гідно підготується до найсерйознішого виклику у своїй кар'єрі.

«Це не те щоб великий тест [для Ітауми], але це тест. Знаєте, на мою думку, Ітаума — особливий хлопець, бо він дуже розслаблений перед боєм і після бою: жодного трештоку, тільки тренування, тренування.

Реклама

Ми чули, що його команда постійно працює над його розвитком. Це майбутнє, бо він молодий хлопець — 20 чи 21 рік. Подивимось", — сказав Усик в інтерв'ю DAZN Boxing.

Бій між Ітаумою та Хрговичем відбудеться 29 серпня у Лондоні.

Ітаума (14−0, 12 КО), якого часто порівнюють з молодим Майком Тайсоном, востаннє виходив у ринг у березні цього року. Британець переміг Джермейна Франкліна технічним нокаутом у п’ятому раунді.

https://www.youtube.com/watch?v=73vEfnyB9nk

Нещодавно Міжнародна боксерська федерація (IBF) санкціонувала поєдинок за вакантний титул чемпіона світу у надважкій вазі. У бою за пояс, який звільнив Усик, мають зійтися Ітаума та кубинець Френк Санчес. Дату бою ще не визначено.

Раніше Дерек Чісора назвав боксера, який стане справжнім головним болем для всіх.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Олександр Усик Мозес Ітаума Бокс

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies