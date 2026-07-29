«Чемпіоне, поважаю тебе». Усик розповів про зустріч з аргентинським уболівальником після фіналу ЧС

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) поділився враженнями від фіналу чемпіонату світу 2026 року між збірними Іспанії та Аргентини.

Український боксер відвідав фінальний матч і розповів про атмосферу на стадіоні.

«Спочатку я вболівав за Кріштіану Роналду, але він і Португалія програли. Тому я підтримував Іспанію.

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Атмосфера була чудовою: неймовірний стадіон, люди, але вболівальників Іспанії було менше. Я це бачив: дивишся на стадіон, а там біло-сині кольори. Але так, гра була хорошою…".

Олександр розповів, як аргентинські вболівальники поставилися до нього з повагою.

«Жодних проблем з аргентинськими вболівальниками не було. Панувала велика повага. Я сиджу тут, родина поруч, і якийсь хлопець дивиться на мене… Але після фінального свистка він каже: „О, чемпіоне, поважаю тебе, ти хороший боксер“. Я відповідаю: „Дякую, дякую“. Багато людей казали мені: „Агов, привіт, як справи?“», — розповів Усик виданню Boxing King Media.

Єдиний гол у фіналі ЧС-2026 між Аргентиною та Іспанією було забито в додатковий час, а його автором став футболіст Ферран Торрес. Це друге золото чемпіонату світу в історії іспанської команди — перший трофей збірна здобула у 2010 році, перемігши Нідерланди у фіналі.

Зазначимо, що Олександр Усик назвав легендарного бійця, з яким не битиметься.