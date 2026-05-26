«Тільки мертвий не сказав…». Усик звернувся до критиків та вболівальників після перемоги над Верховеном

26 травня, 23:26
Усик захистив чемпіонський титул (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Усик захистив чемпіонський титул (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик проводить час із родиною після перемоги над легендою кікбоксингу Ріко Верховеном.

Читайте також:
Рефері зробив зізнання після бою Усика і Верховена — тренер розкрив деталі бесіди

У своєму X-акаунті українець опублікував відео, у якому звернувся до своїх критиків та шанувальників.

«Повернувся до родини. Усе чудово, все слава Богу. Вчергове хочу подякувати українському народу за підтримку. Бачу всі ваші повідомлення, всю вашу підтримку, натхнення і боротьбу. Слава Богу за все. Слава Україні.

Реклама

Тільки мертвий не сказав, що Акела промахнувся. Акела продовжує тримати свій камінь, усе чудово. Є перемога, і це найважливіше. Інколи вона не така гарна, як би хтось хотів, але вона є.

Усім тим, хто не вірить в те, що він може, повірте — ви можете. І не звертайте увагу на те, коли вам кажуть, що ви не можете. Ви неймовірні.

Продовжую залишатися на світлій стороні. Дорога продовжується. Світло світить ще сильніше, аніж воно світило. І все неймовірно чудово. Добра", — сказав Усик.

https://twitter.com/usykaa/status/2059341273903841439

Зазначимо, що Акела — це персонаж із Книги джунглів Редьярда Кіплінга. Це великий сірий вовк та ватажок зграї. Цікаво, що його ім'я використовують як метафору. Наприклад, вислів «Акела промахнувся» означає, що лідер робить фатальну помилку.

Нагадаємо, що згідно з офіційними записками бою, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Зазначимо, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Верховен подав офіційний протест на результат бою. Також у команді українця розкритикували суддівство в бою з Ріко.

Раніше ми писали, що Верховен виступив із заявою після поразки від Усика.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Бокс Олександр Усик Ріко Верховен

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies