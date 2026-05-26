«Тільки мертвий не сказав…». Усик звернувся до критиків та вболівальників після перемоги над Верховеном

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик проводить час із родиною після перемоги над легендою кікбоксингу Ріко Верховеном .

У своєму X-акаунті українець опублікував відео, у якому звернувся до своїх критиків та шанувальників.

«Повернувся до родини. Усе чудово, все слава Богу. Вчергове хочу подякувати українському народу за підтримку. Бачу всі ваші повідомлення, всю вашу підтримку, натхнення і боротьбу. Слава Богу за все. Слава Україні.

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Тільки мертвий не сказав, що Акела промахнувся. Акела продовжує тримати свій камінь, усе чудово. Є перемога, і це найважливіше. Інколи вона не така гарна, як би хтось хотів, але вона є.

Усім тим, хто не вірить в те, що він може, повірте — ви можете. І не звертайте увагу на те, коли вам кажуть, що ви не можете. Ви неймовірні.

Продовжую залишатися на світлій стороні. Дорога продовжується. Світло світить ще сильніше, аніж воно світило. І все неймовірно чудово. Добра", — сказав Усик.

Зазначимо, що Акела — це персонаж із Книги джунглів Редьярда Кіплінга. Це великий сірий вовк та ватажок зграї. Цікаво, що його ім'я використовують як метафору. Наприклад, вислів «Акела промахнувся» означає, що лідер робить фатальну помилку.

Нагадаємо, що згідно з офіційними записками бою, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Зазначимо, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Верховен подав офіційний протест на результат бою. Також у команді українця розкритикували суддівство в бою з Ріко.

Раніше ми писали, що Верховен виступив із заявою після поразки від Усика.