Несподіваний курйоз із Усиком: боксер влучив у нього капою після перемоги — відео

27 липня, 12:33
Олександр Усик відвідав вечір боксу в Саудівській Аравії (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Олександр Усик відвідав вечір боксу в Саудівській Аравії (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик відвідав вечір боксу, що відбувся в Саудівській Аравії.

Український боксер потрапив у курйозну ситуацію перед головним поєдинком вечора між Ентоні Джошуа та Крістіаном Пренгою. Про це повідомляє DAZN.

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Олександр прибув на арену ще до початку основних поєдинків, щоб подивитися на бій українця Олександра Хижняка, який є бійцем його промоутерської компанії Usyk17.

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Усик зайняв місце біля арени під час бою Зіяда Альмаюфа із Саудівської Аравії, який переміг танзанійця Френка Манго.

Альмаюф виліз на канати й почав святкувати перемогу. Боксер вийняв капу з рота й кинув її вбік, але влучив в Усика. Український боксер не зрозумів, звідки в нього прилетіла капа.

У головному поєдинку вечора Ентоні Джошуа нокаутував Крістіана Пренгі у другому раунді, перед цим двічі побувавши в нокдауні.

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Раніше повідомлялося, що Олександр Усик емоційно відреагував на перемогу Джошуа. Після вирішального нокауту українець підвівся зі свого місця, аплодував британцеві, а після завершення бою привітав його теплими обіймами.

Нагадаємо, що свій наступний поєдинок Джошуа проведе проти Тайсона Ф’юрі, який напередодні переміг поляка Маріуша Ваха. Раніше Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на бій.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик

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