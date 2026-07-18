«У мене є останній танець». Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів

18 липня, 09:21
Олександр Усик відмовився від чемпіонських поясів (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Олександр Усик відмовився від чемпіонських поясів (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) розповів, чому зробив свої пояси вакантними.

За словами українського боксера, він звільнив пояси, щоб суперважкий дивізіон розвивався і не стояв на місці.

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«Я продовжую тренуватися. Я продовжую будувати свій кар'єрний план. Я звільнив свої пояси, тому що… Послухайте, за цей період я тричі був абсолютним чемпіоном світу. Тепер у нас є нові молоді хлопці, які стояли в черзі й чекали на пояси. Я був на їхньому місці й теж чекав. Я все розумію.

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Послухайте, навіщо мені тримати всі пояси? Я звільнив їх, щоб суперважка вага почала рухатися. Я теж чекаю. Дивлюся, що відбуватиметься. У мене попереду «останній танець»", — сказав Усик в інтерв'ю FightHype.

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23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

У команді Усика розкрили причину відмови від чемпіонських титулів. Сергій Лапін, директор команди Усика, заявив, що Олександр хоче сам визначити завершення своєї кар'єри, а не проводити обов’язкові захисти титулів.

Повідомлялося, що легенда UFC зробив гучну заяву щодо можливого бою з Усиком.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик

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