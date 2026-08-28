«Керуватиме дивізіоном». Колишній промоутер Усика назвав майбутнього короля суперважкої ваги

Красюк вважає, що український боксер зараз здатний перемогти молодого британця.

«Я б не хотів бачити їхній бій. Я скажу вам чому. Усик занадто міцний для Мозеса. Занадто міцний.

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Чи був би це легкий вечір для Олександра? Не легкий, але значно простіший, ніж це було б за два-три роки. Я гадаю, що Усик на цьому етапі все ще здатен перемогти Мозеса, але він не молодіє, і за рік буде вже запізно. Проте я не думаю, що цей бій коли-небудь відбудеться. Я навіть не впевнений, чи битиметься Усик ще коли-небудь".

Промоутер упевнений, що Ітаума стане новим королем надважкої ваги.

«У чому я впевнений, так це в тому, що Мозес Ітаума точно тут, щоб узяти під контроль майбутнє боксу на наступні десятиліття. Він керуватиме суперважким дивізіоном», — сказав Красюк для The Stomping Ground.

Бій Ітауми проти Філіпа Хрговича відбудеться 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні. На кону — вакантний титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF.

Нагадаємо, що 23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаєла, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.

Одним із найімовірніших наступних суперників українця є Деонтей Вайлдер. Раніше Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри та пояснив, чому хоче провести бій з американцем.