Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик поділився очікуваннями від поєдинку своїх колишніх суперників — Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі.

Український боксер вважає, що Ей Джей достроково переможе «Циганського короля». Усик припустив, що Джошуа відправить свого співвітчизника в нокаут у шостому раунді.

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«Джошуа нокаутує Ф’юрі в шостому раунді. Ей Джей влучить справа», — сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу All Out Fighting.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Джошуа та Ф’юрі провели «підготовчі» поєдинки перед очним протистоянням. Джошуа в другому раунді нокаутував албанця Крістіана Пренгу, а Ф’юрі переміг технічним нокаутом поляка Маріуша Ваха.

Повідомлялося, що Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.

Промоутер Едді Гірн заявив, що бій, найімовірніше, відбудеться в листопаді у Великій Британії.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.