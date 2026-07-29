«Допоміг Маріушу з грошима». Усик оригінально відреагував на перемогу Тайсона Ф’юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик висловився щодо перемоги колишнього чемпіона Тайсона Ф'юрі над поляком Маріушем Вахом.

Українець переглядав огляд поєдинку й зізнався, що задоволений тим, що поляк отримав можливість заробити гроші.

«Я дивився огляд бою Тайсона Ф’юрі. Я знаю Маріуша, він був моїм спаринг-партнером. Маріуш — польський гангстер. Це жарт, Маріуш не гангстер, Маріуш — хороший хлопець, спортсмен.

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Я дякую Жадібному Пузу, бо Тайсон допоміг Маріушу грошима. Він віддав свої гроші на благодійність? Це добре. Жадібне Пузо, ти найкращий. Ти найкращий, але ти жадібний".

Усик додав, що Ф’юрі залишається найбільшим викликом у його кар'єрі.

«Я люблю цього хлопця. Так, іноді Жадібне пузо мене не любить. Я не люблю, але поважаю всіх людей, усіх бійців. Він — найскладніший виклик у моїй боксерській кар'єрі», — сказав Олександр для Boxing King Media.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Усик заявив, що не завершує кар'єру і готується щонайменше до одного великого поєдинку.