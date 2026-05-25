Усик підтримав Лапіна після сенсаційної поразки і назвав імовірну причину

Український боксер розповів, що не дивився поєдинок свого співвітчизника.

«Я ще не дивився бій із командою. Тільки якісь нарізки бачив. Приїдемо в табір, приїдемо додому — подивимося, що сталося, як це сталося, з командою поговоримо і зробимо висновки, чому це сталося, з яких причин. І все — далі працювати.

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Ми ж хочемо, щоб ми завжди перемагали, а іноді так не буває. Є якась причина — ми дізнаємося, поспілкуємося з ним, у чому причина цього. Але таке буває".

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Усик натякнув, що проблема в поразці у вазі, в якій виступав Лапін.

«Взагалі мені подобається філософія англійців, як вони у себе боксують. Вони взагалі не звертають уваги на речі, які про них говорять. Вони зовсім не звертають уваги, якщо в них не нуль у графі. Тобто він програв — окей. Домашню роботу якусь зробили і далі пішов. Ми занадто зациклені на якомусь ідеалізмі, щоб тільки ось так. Ми всі живі люди, у нас є емоції, ми можемо припуститися якоїсь помилки.

Ти ніяк не можеш змінити свій старт, але фініш ти можеш змінити не раз, і завершити якось розпочате. Подивимося. Моя думка, що в нього трохи там із вагою… Але це вже, знаєте, як шукати причину ззовні, що був суддя поганий або склянка якась неправильна і вода.

Подивимося, поспілкуємося з командою. Усі живі, на ногах, усе нормально. Думаю, повернемося з новими силами", — сказав Усик для ТСН.

У четвертому раунді Лапін двічі побував у нокдауні, а після третього рефері зупинив бій. Поєдинок пройшов в андеркарді бою між Олександром Усиком і Ріко Верховеном.

Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Також Верховен подав офіційний протест на результат бою.