Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг, за Усика на виборах президента України проголосували б 5,9% респондентів; він посідає п’яте місце в рейтингу. Утім, боксер переконаний, що цей показник занижений.

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«Якщо б у мене була така думка [балотуватися у президенти], то, думаю, за мене б більше [людей] проголосувало. Але я не буду балотуватися в президенти України», — сказав Усик в інтерв'ю пресслужбі ФК Полісся, де він працює першим віцепрезидентом.

За даними опитування, проведеного групою Рейтинг, у першому турі гіпотетичних виборів президента України 22,3% українців проголосували б за чинного президента Володимира Зеленського, 14,9% за Валерія Залужного і 13,4% за Михайла Федорова.

Олександр Усик раніше неодноразово говорив, що після боксерської кар'єри може піти в політику і балотуватися в президенти. Водночас він також робив протилежні заяви про те, що політика його не цікавить.

Нагадаємо, 26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі. Він пояснив, чому зробив це.