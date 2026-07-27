Олександр Усик відповів, чи стане наступний бій останнім у його кар'єрі

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик підтвердив, що проведе ще один бій.

39-річний українець сказав, що одразу після цього завершить кар'єру.

«Я думаю, що на мене чекає останній танець. Останній бій — це лише один. Звісно, лише один, а не три чи п’ять. Безумовно, наступний поєдинок стане для мене останнім. Після бою я скажу: „Дякую всім. Ціную вас“», — сказав Усик в інтерв'ю BBC.

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23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Повідомлялося, що Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.

Зазначимо, що український боксер відвідав вечір боксу в Саудівській Аравії, де Ентоні Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу. Усик емоційно відреагував на перемогу Джошуа. Після вирішального нокауту українець підвівся зі свого місця, аплодував британцеві, а після завершення бою привітав його теплими обіймами.

Нагадаємо, що свій наступний поєдинок Джошуа проведе проти Тайсона Ф’юрі, який напередодні переміг поляка Маріуша Ваха. Раніше Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на бій.

Точну дату та місце проведення бою поки що не оголошено. За словами промоутера Едді Гірна, найімовірніше, він відбудеться в листопаді у Великій Британії.