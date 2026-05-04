23 травня біля пірамід Гізи відбудеться вечір боксу, де головною подією буде поєдинок між українським чемпіоном світу в суперважкій вазі Олександром Усиком і нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Трансляцію цього бою з українським коментуванням глядачі зможуть побачити тільки на платформі Київстар ТБ. Поєдинок буде доступний у пакеті Преміум HD.

Київстар ТВ покаже повний вечір боксу з усіма попередніми поєдинками, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня і зважування 22 травня.

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Подія буде доступна користувачам з підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах з розширеним доступом до спортивного контенту і телеканалів.

На кону поєдинку Олександр Усик — Ріко Верховен буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

Також на рахунку Верховена є по одному бою в боксі та ММА, де він здобув перемоги.

Минулого року Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Однак потім відмовився захищати титул WBO і перестав бути абсолютним чемпіоном світу.

Раніше ми писали, скільки коштують квитки на бій Усик — Верховен.