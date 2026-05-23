Усик — Верховен: хто і коли покаже сьогодні бій
Глава WBC з чемпіонським поясом, який отримає переможець бою Усик — Верховен (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
Поєдинок за звання чемпіона світу з боксу в суперважкій категорії відбудеться 23 травня в Гізі, біля знаменитих пірамід.
NV веде онлайн-трансляцію бою Олександр Усик — Ріко Верховен.
В Україні ексклюзивним транслятором вечора боксу з головним поєдинком Усик — Верховен виступає компанія Київстар ТБ.
Для українців, які живуть у Чехії та Польщі трансляцію бою Усик — Верховен організовує платформа MEGOGO.
Також вечір боксу в Гізі в усьому світі транслюватиме стримінгова платформа DAZN.
Початок вечора боксу о 18:00 за київським часом. Поєдинок Олександр Усик — Ріко Верховен очікується ближче до півночі.
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На кону буде звання чемпіона світу за версією WBC.
Раніше колишній чемпіон світу Юрій Нужненко спрогнозував Верховену нищівну поразку від Усика.
Перемогу Усику пророкують і букмекери. У конторах шанси Верховена перемогти всього 3%.
За даними Salary Leaks, гарантований гонорар Усика становитиме 40 мільйонів доларів. Верховен отримає 12 мільйонів доларів.
До речі, переможець поєдинку Усик — Верховен отримає ексклюзивний чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC. Ювелірна прикраса інкрустована смарагдами та діамантами загальною вагою 18,9 карата. Орієнтовна вартість такого ексклюзивного витвору мистецтва становить близько 40 тисяч доларів.
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