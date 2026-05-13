Поєдинок за звання чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться 23 травня в Єгипті.

39-річний Олександр Усик — легенда боксу, був абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, двічі ставав абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Провів 24 поєдинки і всі виграв.

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37-річний Ріко Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. У кікбоксингу провів 76 поєдинків і 66 виграв.

Бій Олександр Усик — Ріко Верховен носитиме офіційний статус. Пройде за правилами боксу — 12 раундів по 3 хвилини. А на кону стоятиме чемпіонський пояс за версією WBC.

Букмекери вже виставили коефіцієнти на поєдинок Усик — Верховен. Котирування на перемогу Усика — 1.045, на перемогу Верховена — 8.20. Тобто, шанси на те, що Ріко Верховен піде з рингу чемпіоном світу з боксу менші за 4%.

Також букмекери впевнені, що поєдинок триватиме не більше п’яти раундів.

Раніше ми писали, хто в Україні транслюватиме бій Олександр Усик — Ріко Верховен.

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа став новим чемпіоном світу з боксу за версією WBO, нокаутувавши Фабіо Вордлі.