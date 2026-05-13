«Підніметься в суперважку вагу». Тренер назвав боксера, який завдасть Усику першої поразки в кар'єрі

Роберт Гарсія поділився думками про потенційний бій між Олександром Усиком (24−0, 15 КО) і Давидом Бенавідесом (32−0, 25 КО).

Авторитетний фахівець вважає, що американець здатен завдати королю надважкого дивізіону першої поразки в кар'єрі.

Роберт Гарсія припустив, що це станеться після того, як Бенавідес проведе кілька боїв у крузервейті.

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«Дайте Давиду ще кілька боїв у крузервейті. Я не знаю, скільки ще Усик збирається битися.

Бенавідесу потрібно два або три бої, а потім він підніметься в суперважку вагу і поб'є Усика", — сказав Гарсія для ESNEWS.

Нещодавно Бенавідес нокаутував Раміреса в шостому раунді і став чемпіоном WBA і WBO у важкій вазі. Для Давида це чемпіонство в третьому дивізіоні - до цього він завойовував титули в другій середній і напівважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що Туркі Аль аш-Шейх виявив зацікавленість організувати Бенавідесу поєдинок з українцем.

Минулого року Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюту, відмовившись від титулу WBO.

Нагадаємо, що 23 травня в Гізі (Єгипет) відбудеться бій Усик — Верховен. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Усик і Верховен провели першу битву поглядів.