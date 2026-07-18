«Можливо, стану тренером». Усик розповів, чим займатиметься після завершення кар'єри

Дворазовий абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик висловився про своє майбутнє після завершення професійної кар'єри.

За словами українця, він планує допомагати молодим спортсменам розкривати свій потенціал. Також Усик не виключив, що залишиться у боксі як тренер або інвестор, повідомляє FightHype.

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«Я думаю, що це буде бокс, але не як боєць, а як інвестор, як тренер, як команда. Планую займатись бізнесом. Своєю родиною. У мене два сини. Мій молодший син каже: «Я хочу піти на бокс». Я кажу: «Почекай». Зараз він займається дзюдо. Йому 11 років.

Я працюватиму зі спортсменами. Я хочу допомагати українським спортсменам, не лише у боксі: футбол, бокс, боротьба. Усі види спорту, бо я знаю, що українські спортсмени мають великий потенціал.

Я думаю, займатимусь боксом, бізнесом також. Можливо, як тренер, бо маю багато інформації. Я маю хорошу команду професіоналів. Ми працюватимемо у боксі", — сказав Усик.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Раніше Усик назвав чемпіонський пояс, який хоче здобути.