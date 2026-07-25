«Він посміявся з цього»: Усик розкрив подробиці розмови з Трампом у Білому домі

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик розповів про свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 12 червня.

За словами українського атлета, темою розмови був бокс, а не політика.

«Дуже крута зустріч була — така спортивна та міжнародна, не політична. Поспілкувалися про бокс, про старих боксерів 60-х і 70-х років, про нинішнє покоління.

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Він там питав, як я побив таких здоровенних типів. Каже, що я не такий великий, як вони. А я кажу: «Розмір не має значення. Якщо б розмір мав значення, королем тварин був би слон». Він посміявся з цього", — сказав Усик в інтерв'ю пресслужбі ФК Полісся, де він працює першим віцепрезидентом.

Раніше Усик неодноразово публічно звертався до Трампа з приводу війни Росії проти України та закликав його особисто відвідати Україну

Нагадаємо, 23 травня українець переміг нідерландця Ріко Верховена технічним нокаутом за секунду до кінця 11-го раунду та захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Верховен неодноразово закликав Усика провести реванш.

26 червня Усик звільнив усі свої чемпіонські пояси у надважкій вазі. Пізніше боксер заявив, що не завершує кар'єру та готується щонайменше до одного великого поєдинку.

Ми писали, що Олександр Усик поділився думками щодо свого президентського рейтингу.