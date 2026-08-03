«Реванш із Верховеном мені не цікавий»: колишній чемпіон світу обрав суперника для прощального бою Усика

Колишній чемпіон світу зізнався, що його інтригує можливий бій Усика з Енді Руїсом, який у 2019 році сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа.

«Зараз важко сказати, з ким би я хотів побачити Усика в наступному поєдинку, адже такого явного і конкурентного суперника я не бачу. Можливо, це буде Деонтей Вайлдер, однак мені було б цікаво також побачити бій з Енді Руїсом», — цитує Сенченка sport-express.ua.

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Сенченко також зазначив, що йому не подобається ідею реваншу Усика з Ріко Верховеном, якого українець переміг у травні цього року.

«Чесно кажучи, мені цей реванш не дуже цікавий. Можливо, глядачам було б цікаво його побачити. А чи відбудеться він — сказати важко. Думаю, що, скоріш за все, бій буде, адже перший поєдинок вийшов неоднозначним.

Незважаючи на те, що перемога була достроковою, у багатьох критиків залишилися питання до Усика. Тому цей бій буде легше розкрутити у медійному плані та заробити на ньому гроші", — сказав колишній боксер.

26 червня Олександр Усик звільнив усі свої чемпіонські пояси у надважкій вазі —за версіями IBF, WBC та WBA. Пізніше 39-річний боксер заявив, що не завершує кар'єру і готується щонайменше до одного великого поєдинку.