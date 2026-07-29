Чемпіон світу назвав єдиного боксера, який міг би перемогти Усика

Чемпіон світу за версією WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон поділився думкою про колишнього абсолютного чемпіона в суперважкій вазі Олександра Усика.

Американець вважає, що єдиним, хто міг би перемогти українця, є легенда боксу Майк Тайсон.

«Єдиний, хто міг би перемогти Олександра Усика, — це Майк Тайсон у своїй найкращій формі. Він би переміг без жодних сумнівів», — наводить слова Шакура Boxeo Mundial.

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Зазначимо, що «Залізний Майк» порівняв свою епоху з ерою Усика і сказав, що був би готовий вийти на ринг проти українця.

«Я б однозначно з радістю прийняв бій проти Усика. Холіфілд влаштував би йому чудовий поєдинок. Але то була інша ера. Щоб перемогти тих хлопців, їх треба було буквально „вбивати“. Важко здолати таких бійців і при цьому не залишити на своєму обличчі жодної подряпини. Ми — бійці іншого типу. Сучасні боксери повинні це розуміти».

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Повідомлялося, що Олександр Усик назвав легендарного бійця, з яким не битиметься.