Чемпіон світу назвав єдиного боксера, який міг би перемогти Усика
Олександр Усик (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Чемпіон світу за версією WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон поділився думкою про колишнього абсолютного чемпіона в суперважкій вазі Олександра Усика.
Американець вважає, що єдиним, хто міг би перемогти українця, є легенда боксу Майк Тайсон.
«Єдиний, хто міг би перемогти Олександра Усика, — це Майк Тайсон у своїй найкращій формі. Він би переміг без жодних сумнівів», — наводить слова Шакура Boxeo Mundial.
Зазначимо, що «Залізний Майк» порівняв свою епоху з ерою Усика і сказав, що був би готовий вийти на ринг проти українця.
«Я б однозначно з радістю прийняв бій проти Усика. Холіфілд влаштував би йому чудовий поєдинок. Але то була інша ера. Щоб перемогти тих хлопців, їх треба було буквально „вбивати“. Важко здолати таких бійців і при цьому не залишити на своєму обличчі жодної подряпини. Ми — бійці іншого типу. Сучасні боксери повинні це розуміти».
23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.
26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.
Повідомлялося, що Олександр Усик назвав легендарного бійця, з яким не битиметься.