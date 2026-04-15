Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до Тайсона Ф’юрі.

Після пресконференції з Ріко Верховеном в українця запитали, чи переможе Циганський король Ентоні Джошуа. Усик не втратив нагоди поглузувати з колишнього суперника, якого переміг двічі у 2024 році, та зробив прогноз на можливий поєдинок британців.

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«Чи може Фʼюрі перемогти Джошуа? Джошуа переможе.

Гей, Жадібне пузо! Ти знаєш? Де ти? Джошуа тебе переможе", — сказав Усик.

Бій за пояс WBC між Усиком і Верховеном заплановано на 23 травня 2026 року в Гізі (Єгипет).

Зазначимо, що менеджер Тайсона Ф’юрі сказав, що бій з Ентоні Джошуа відбудеться наприкінці 2026 року. Серед локацій розглядають стадіон Вемблі в Лондоні та Кроук Парк у Дубліні.

Після перемоги над Арсланбеком Махмудовим Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який спостерігав за поєдинком біля рингу. Джошуа відмовився виходити на ринг.

У команді Ентоні розкрили правду, чому не прийняли виклик від Ф’юрі. За словами промоутера Едді Гірна, Джошуа не став погоджуватися на бій, адже не були підписані контракти.

Раніше ми писали, що Ріко Верховен розкрив свою головну перевагу над Олександром Усиком.