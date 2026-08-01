«Навіть Мухаммед Алі не зміг». Легендарний тренер закликав Усика завершити кар'єру

Тедді Атлас хотів би, щоб колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) завершив кар'єру без поразок.

Американський тренер закликав українського боксера залишити професійний спорт на піку кар'єри.

«Усе, чого я бажаю Усику, — це зробити те, що вдалося не кожному великому боксеру: піти на спочинок на вершині. Піти цілим, здоровим і з тими спогадами про себе, на які ми заслуговуємо.

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Великий Джо Луїс не зміг цього зробити. Великий Мухаммед Алі не зміг цього зробити. Я хотів би побачити, як Усик це зробить. Гадаю, настав час це зробити.

Обирати цей момент має не Тедді Атлас, а сам Усик, але, на мою думку, він уже починає робити цей вибір. Я був би щасливий, якби він це зробив", — наводить слова Атласа BoxingScene.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Повідомлялося, що Олександр назвав легендарного бійця, з яким не битиметься. Варто зазначити, що українець пояснив, чому не завершує кар'єру.