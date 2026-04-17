«Винятковий боксер». Колишній чемпіон світу назвав Усика єдиним суперником, який був кращим за нього

Британець згадав поєдинок з українцем і пояснив, що робить Усика особливим порівняно з іншими.

«Усик — винятковий. Я виходив із планом на бій, який працював ідеально: короткі контрудари, затягнути його, контратакувати його джеб, змусити його якомога більше тягнутися, змусити промахуватися, а потім відповідати правими ударами. Але чого я не передбачив — це втома. І на початку восьмого раунду я вже був виснажений.

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Олександр той особливий боєць, якого я не можу пояснити. Він виснажив мене, хоча план бою йшов ідеально. Після сьомого раунду я був попереду на двох суддівських картках і мав нічию на третій. Але чого я не передбачив — це рівень виснаження.

І треба чітко сказати: це він змусив мене втомитися. Він єдиний боєць, з яким я коли-небудь бився і подумав: «Він просто кращий за мене». Я ніколи за всю свою кар'єру не зустрічав такого бійця, щоб я подумав, що він кращий за мене. І коли я був у рингу з ним, а він атакував і тиснув на мене, я просто думав: «Вау».

Я навіть не пам’ятаю, як виходив на восьмий раунд — настільки був виснаженим. Він мене нокаутував у восьмому раунді. Але саме він зробив мене таким виснаженим. Ось чому я віддаю йому стільки поваги — за його короткі кроки, за невловимість, за все", — наводить слова Тоні Ring Magazine.

Нагадаємо, що поєдинок Беллью та Усика відбувся в листопаді 2018 року, тоді українець нокаутував британця. Після того бою Тоні завершив кар'єру, а Олександр перейшов у суперважкий дивізіон.

Раніше повідомлялося, що Усик задумався про завершення боксерської кар'єри.