«Він просто виснажений». Український боксер пояснив рішення Усика відмовитися від титулів

Український боксер розповів, що в Німеччині з розумінням поставилися до рішення Олександра.

«Я не чув жодної подібної реакції на все це. Гадаю, усі чудово все розуміють і ставляться до Усика з повагою. Кожне його рішення сприймається абсолютно адекватно. Це його вибір. І ніхто навіть не думає якось це критикувати чи обговорювати. Ті, з ким я спілкуюся, чудово розуміють, чому так сталося. Це люди, які в боксі не перший день».

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Сіренко вважає, що Усик звільнив усі пояси через зобов’язання перед санкціонуючими організаціями.

«Коли маєш купу зобов’язань перед санкціонуючими організаціями щодо проведення всіх цих захистів титулів, це виснажує. Це дуже важко. Усик працює в такому режимі не один рік і навіть не два, а вже дуже довго — ще з часів крузервейту. Можливо, він просто виснажений, втомлений. Кожна організація нав’язує свого суперника, свій захист. До того ж, він уже немолодий спортсмен», — наводить слова Владислава vRINGe.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

У команді Усика розкрили причину відмови від чемпіонських титулів. Сергій Лапін, директор команди Усика, заявив, що Олександр хоче сам визначити завершення своєї кар'єри, а не проводити обов’язкові захисти титулів.

Усик заявив, що не завершує кар'єру і готується щонайменше до одного великого поєдинку.