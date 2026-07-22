«Жадібне пузо і кілер». Усик одним словом охарактеризував Ф’юрі, Джонса та інших зірок

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик (25-0, 16 КО) взяв участь у бліц-опитуванні.

Український боксер відповів на запитання про людей, де потрібно було описати їх одним словом.

Серед названих імен були голова UFC Дейна Вайт, а також кілька його суперників — Ентоні Джошуа, Тайсон Ф’юрі, Ріко Верховен і Даніель Дюбуа. Також згадувалися потенційні опоненти українця — Деонтей Вайлдер і легенда UFC Джон Джонс.

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«Дейна Вайт? Вуличні бої. Ентоні Джошуа? Розумний. Тайсон Ф’юрі? Жадібне пузо. Ріко Верговен? Лід. Даніель Дюбуа? Кінь. Деонтей Вайлдер? Бомба. Джон Джонс? Кілер», — сказав Усик у бліц-рубриці від Daily Mail.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Повідомлялося, що Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.

Зазначимо, що українець розповів, чим займатиметься після завершення кар'єри .

Раніше Олександр Усик назвав трійку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Нагадаємо, Усик назвав найкращого футболіста сучасності.